Giro: Vila Nova empata com Brasiliense pela ida das quartas de final da Copa Verde

Já pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o CSA duelou com o Sampaio Corrêa no Estádio Rei Pelé e goleou por 4 a 0. Os tentos foram anotados por Guilherme, Alvaro e Igor Ruan (2).

Com o resultado positivo, o CSA chegou na vice-liderança, com seis pontos, um a menos em relação ao Bahia. Já o Sampaio Corrêa seguiu em situação delicada. A equipe é a lanterna, com somente um somado.

Em jogo de seis gols, Chapecoense bate Figueirense pelo Catarinense

A Chapecoense visitou o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, pela nona rodada do Campeonato Catarinense, e venceu por 4 a 2, com gols de Giovanni Augusto, Marcinho (2) e Bruno Leonardo. Do lado adversário, Nicolas e João Lucas diminuíram.

A Chape chegou a 14 pontos, na terceira posição. O time possui quatro a menos em relação ao Avaí, líder do campeonato. Já o Figueirense seguiu em quinto, com 12 somados.