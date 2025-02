Ginasta Rebeca Andrade será a estrela da cerimônia de abertura do Rio Open

A ginasta Rebeca Andrade estrelará a primeira cerimônia de abertura da história do Rio Open. A solenidade vai acontecer na segunda-feira (17), quando começam as chaves principais de simples e duplas do torneio.

Antes do primeiro jogo da sessão noturna, que começa às 19h (de Brasília), a atleta, bicampeã olímpica, entrará na Quadra Central Guga Kuerten com o troféu do torneio, que será entregue no próximo dia 23 ao campeão do ATP 500.

"Fiquei muito honrada com o convite do Rio Open para participar da cerimônia de abertura, uma responsabilidade enorme poder entrar com o troféu. Estou bem ansiosa, o Rio Open é um torneio que traz grandes atletas de todo o mundo, uma oportunidade para os fãs de tênis poderem ver de perto jogos incríveis", celebrou Rebeca Andrade.