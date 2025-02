Fluminense x Praia Clube pela Superliga Feminina: veja horário e onde assistir

Fluminense x Praia Clube se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 21h (horário de Brasília), pela 17ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O duelo ocorre no Clube Sociedade Hebraica, no Rio de Janeiro.

Histórico entre Fluminense x Praia Clube

No duelo que ocorreu entre as equipes no primeiro turno, no dia 23 de novembro, o Praia venceu de virada por 3 sets a 2. A equipe mineira lidera a Superliga Feminina com uma campanha de 14 vitórias e apenas duas derrotas.