Filho de Fagner é liberado pelo Corinthians e irá se transferir ao Cruzeiro

"Ele [filho do Fagner] não está mais com a gente. Já foi [para o Cruzeiro]. Nós ficamos com 50% de uma futura negociação. Quem quis levar o garoto para lá foram os pais. Judicialmente falando, nós não estamos amparados para isso [pedir dinheiro em troca]", afirmou Claudinei Alves.

"O menino é menor de idade. Qualquer juiz poderia dar, ele precisaria acompanhar sua família. O Corinthians estava seguro contratualmente com o seu atleta, mas envolve outras questões, principalmente familiar", acrescentou Alex Brasil, executivo de futebol da base.

Henrique era tratado como uma das maiores promessas da base do Corinthians na atualidade. Ele foi o capitão da equipe sub-15, que recém-conquistou a Copa Votorantim. Apesar da saída de Fagner para o Cruzeiro, o Timão acreditava que o garoto, que joga como volante, seguiria no Parque São Jorge.

O jovem jogador deu os seus primeiros passos no futsal do Corinthians e logo migrou para o campo. Ele fez parte do time que conquistou a Copa Umbro e foi semifinalista do Paulista sub-14 na última temporada.