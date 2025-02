Ex-Palmeiras, Felipe Melo será comentarista de canal de TV por assinatura

Aposentado recentemente, Felipe Melo é o novo integrante do time de comentaristas do SporTV. O ex-volante de Juventus, Inter de Milão, Galatasaray, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo assinou contrato para ser colaborador do canal, em sua primeira experiência na função.

"Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite como este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time", afirma Felipe Melo, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2010.