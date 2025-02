Escalação do São Paulo: Cédric Soares começa como titular contra o Velo Clube

Luciano, que desfalcou o São Paulo contra a Inter de Limeira por ter de cumprir suspensão, volta ao time titular. Alan Franco, outro jogador que vinha ficando de fora por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda, também começa jogando.

Vindo de dois jogos sem vitória, o São Paulo mira um triunfo nesta quinta-feira para confirmar sua classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Como o Noroeste foi derrotado pelo São Bernardo, o Tricolor, se vencer, já não poderia mais ser ultrapassado pelo time de Bauru, podendo perder, no máximo, a liderança do grupo para o Novorizontino, que figura em segundo lugar.

O confronto com o Velo Clube será também o último jogo do São Paulo antes do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, domingo, às 18h30 (de Brasília). Por isso, havia a expectativa de os jogadores considerados titulares começarem no banco de reservas nesta quinta-feira, sendo preservados para o Choque-Rei, mas o técnico Luis Zubeldía, ciente da importância dessa partida na capital federal, preferiu acionar força máxima, com exceção do goleiro Rafael.