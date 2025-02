Craque do jogo, Luciano lamenta novo tropeço do São Paulo: "Gosto de derrota"

A vitória sobre o Velo Clube era importante para o São Paulo confirmar a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista. Além disso, um resultado positivo faria com que o time chegasse para o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque, mais confiante.

"Infelizmente, saímos com um empate com gosto de derrota. Agora é baixar a cabeça, falar um pouco menos e seguir trabalhando", completou Luciano.

O São Paulo agora tem dois dias para se preparar para o difícil confronto do próximo domingo com o Palmeiras. O time ainda terá de lidar com o desgaste da viagem de Brasília para a capital paulista, dispondo de um curto período para recuperar seus jogadores antes do Choque-Rei.