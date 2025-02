Corinthians supera Minas e emenda terceira vitória seguida no NBB

Nesta quinta-feira (13), em confronto válido pela 25ª rodada do NBB, o Corinthians visitou o Minas no Ginásio Panela de Pressão, venceu por 72 a 63 (15/13, 30/19, 13/15 e 14/16) e emendou seu terceiro resultado positivo seguido na competição.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 38 pontos, agora na terceira colocação. Do outro lado, com a derrota, o Minas alcançou 41 pontos e segue na primeira posição.

O Corinthians volta às quadras no dia 27 de fevereiro, às 20h (de Brasília), quando visita o Franca. Neste sábado, às 17h, o Minas recebe o Pinheiros. Ambos os duelos serão válidos pela 26ª rodada.