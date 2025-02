Corinthians registra recorde de público da Neo Química Arena em clássico contra o Santos

O recorde de bilheteria do Corinthians na Neo Química Arena, até então, havia sido de 46.517 pagantes. O número foi alcançado na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2023, diante do São Paulo.

Até os dias atuais, o maior público da história do estádio foi visto no embate entre Holanda e Argentina, pela Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, com arquibancadas provisórias atrás dos gols, a casa do Timão recebeu 63.267 torcedores.

Com a vitória no clássico, o Corinthians segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Timão volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão.