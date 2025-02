Corinthians provoca Santos e resgata post do primeiro contrato de Yuri Alberto: "Deu tudo certo"

Deu tudo certo! ?#VaiCorinthians https://t.co/HSnrdQwRjg

Yuri Alberto foi decisivo para o triunfo do Corinthians no clássico. O jogador, revelado nas categorias de base do Peixe, ofuscou as estrelas Neymar e Memphis Depay e marcou ambos os gols da equipe mandante, que venceu por 2 a 1 em Itaquera. Guilherme descontou para a equipe de Pedro Caixinha.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Peixe, por sua vez, ainda não conseguiu engrenar e está fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.

O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita a Portuguesa. A bola rola no gramado do Mercado Livre Arena Pacaembu a partir das 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Paulistão. O Peixe encara o Água Santa no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.