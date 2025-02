Corinthians folga após vencer clássico e terá só um dia de treino para jogo contra a Portuguesa

Outro motivo para para poupar titulares é a proximidade do jogo decisivo pela fase prévia da Libertadores. A partida de ida contra a Universidad Central, pela segunda rodada da etapa preliminar, ocorre já na próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

O Timão não tem novos desfalques para o embate com a Lusa, somente o lesionado Gustavo Henrique e os garotos Breno Bidon e Felipe Longo, que servem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Com a vitória no clássico, o Corinthians manteve o embalo no Campeonato Paulista e disparou como a melhor campanha do torneio. A equipe possui 25 pontos e lidera o Grupo A.