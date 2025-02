Corinthians emite nota sobre má qualidade do gramado da Arena e promete melhora

Para a atual temporada, a Neo Química Arena e a World Sports, responsável pela qualidade do gramado, tiveram um período reduzido para a recuperação da superfície, tornando o processo mais desafiador. Esse cenário foi ainda mais agravado pelas fortes chuvas e o calor intenso que atingiram a capital paulista no início do ano, dificultando a recuperação plena do gramado.

Nas pequenas áreas, o impacto foi maior devido ao replantio realizado no setor, que não teve o desenvolvimento esperado em razão das condições climáticas adversas. Com isso, a grama dessas regiões ainda não apresenta o nível de excelência habitual da Neo Química Arena.

Durante a pausa do calendário do futebol, no meio de 2025, será realizada uma revitalização completa do gramado, com replantio total da superfície de jogo. Até lá, a World Sports continuará realizando a ressemeadura constante do campo, garantindo uma melhoria gradual, com previsão de condições otimizadas para a primeira partida de abril.

Vale destacar que a estrutura do gramado tem uma vida útil estimada de 12 anos, o que significa que, em breve, será necessária uma substituição completa do campo, algo que não ocorre desde a inauguração da Neo Química Arena, em 2014. Diante disso, um planejamento já está em andamento para a renovação integral do sistema híbrido do gramado, substituindo a atual superfície por uma nova, ao invés das revitalizações periódicas habituais."