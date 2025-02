Corinthians é o time com mais vitórias e melhor aproveitamento da Série A

Com a vitória contra o Santos na última quarta-feira (12), o Corinthians segue isolado na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, com 25 pontos, nove a mais que o vice-líder Mirassol, que ainda joga na rodada. O Timão também é o melhor time da competição, à frente do São Bernardo, que tem 19 pontos, mas ainda com um jogo a menos.

Classificação e jogos Paulista

O Corinthians volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita a Portuguesa, pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Mercado Livre Arena Pacaembu.