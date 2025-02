Com Martínez titular e Estêvão no banco, Palmeiras está escalado contra a Inter de Limeira; veja times

ESCALADOS PRA LOGO MAIS! ?#INLxPAL pic.twitter.com/ShoQ0bmpex

? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2025

A equipe alviverde não vive momento fácil no Estadual e tenta uma vaga nas quartas do Paulista. No momento é a terceira colocada do Grupo D, com 13 pontos, a cinco de distância da Ponte Preta, segunda colocada.

Suspenso, o técnico Abel Ferreira dá lugar ao auxiliar João Martins na beira do gramado. O treinador cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Para esta partida, o Palmeiras ainda conta com as ausências de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Felipe Anderson (transição física). Rony, negociado com o Atlético-MG, não joga mais pelo Verdão.