Com dois de Durán, Al-Nassr vence Al-Ahli pelo Saudita

O Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 3 a 2 nesta quinta-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita, no King Abdullah Sports City. Durán (duas vezes) e Yahya balançaram as redes para os visitantes, enquanto Toney e Al-Nabet marcaram para a equipe da casa.

Com o resultado, o Al-Nassr ocupa a terceira posição, com 44 pontos, quatro atrás do líder Al-Ittihad, que ainda joga nesta rodada. Já o Al-Ahli é o quinto colocado, com 38.

O Al-Nassr volta a campo nesta segunda-feira, contra o Persepolis, às 13h (de Brasília), no Azadi Sports Complex. No mesmo dia, o Al-Ahli enfrenta o Al-Gharafa, no King Abdullah Sports City, às 15h. Ambos os duelos são válidos pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.