Com árbitros internacionais, CBF anuncia reformulação na Comissão de Arbitragem

A CBF anunciou nesta quinta-feira, através do presidente Ednaldo Rodrigues, uma reformulação em sua Comissão de Arbitragem. A entidade criou um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que contará com árbitros de fora do Brasil.

O grupo é formado pelo italiano Nicola Rizolli, árbitro da final da Copa do Mundo de 2014, pelo argentino Nestor Pitana, que apitou a decisão da Copa do Mundo em 2018, e pelo brasileiro Sandro Meira Ricci.