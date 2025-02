Clima hostil e tietagem nos bastidores: como foi o 1º clássico de Neymar no retorno ao Santos

Com a bola rolando, Neymar chamou bastante o jogo, porém pouco conseguiu produzir. O camisa 10 até ficou perto de marcar seu primeiro gol desde o retorno, mas o chute colocado do astro parou em ótima defesa de Hugo Souza.

Fora isso, o meia-atacante conseguiu arrancar apenas mais dois dribles. Ele deu um elástico em Raniele e um chapéu em Rodrigo Garro. Estes, aliás, foram um únicos momentos em que foi possível notar um silêncio dos torcedores na Neo Química.

A defesa do Corinthians se dividiu para tentar parar o craque. E a cada roubada de bola ou falta em cima do rival, os corintianos iam à loucura na arquibancada. Muitos, aliás, incentivavam os atletas corintianos a bater no ídolo santista.

Neymar deixou o gramado aos 21 minutos e ouviu quase todo o estádio o xingar. "Ei, Neymar, vai tomar no c...", cantaram novamente. Em resposta, deu aplausos irônicos. Ao chegar no banco de reservas, o meia-atacante ainda mandou um beijo para um corintiano.

Mas, se o clima com a torcida foi hostil, o reencontro com Memphis Depay foi amistoso. Os amigos se abraçaram e fizeram algumas brincadeiras durante o clássico. Depois, os dois trocaram camisa e chuteira e ainda se encontraram no vestiário.

E não foi apenas o holandês que aproveitou a visita do maior artilheiro da Seleção Brasileira. O presidente Augusto Melo e alguns outros jogadores do Corinthians levaram familiares para tirar fotos com o camisa 10.