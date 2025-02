Bracks confia em chegada de Rony ao Atlético-MG e vê troca com o Palmeiras próxima

O CSO também afirmou que o Galo está próximo de concluir mais um negócio com o Alviverde: "Estamos próximos de concluir o empréstimo do Bruno Fuchs, que tiramos da relação hoje, e a vinda do Caio Paulista", finalizou.

Contratado em 2023, Bruno Fuchs acumula 68 partidas pelo Atlético-MG, com dois gols marcados e duas assistências. No entanto, o zagueiro ainda não entrou em campo na atual temporada. De outro lado, Caio Paulista chegou ao Palmeiras em 2024, com 41 jogos e três passes para gol registrados. Na atual temporada, o lateral esquerdo entrou em campo em apenas duas oportunidades.