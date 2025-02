Botafogo é o time mais derrotas e gols sofridos em 2025 entre todos da Série A

Com o resultado desta quarta-feira, o Botafogo caiu para a 8ª posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos conquistados, apenas um atrás do Sampaio Corrêa-RJ, 4º colocado, primeiro time dentro da zona de classificação para as semifinais.

Após a derrota, o Glorioso, que estava sendo treinado por Carlos Leiria desde a saída de Artur Jorge, anunciou o retorno de Cláudio Caçapa para o cargo de auxiliar técnico permanente. O profissional vai comandar a equipe nos próximos dias, enquanto o novo treinador ainda não chega.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça. Em seguida, o Glorioso viaja para encarar o Racing-ARG, na próxima quinta-feira, às 21h30, pela partida de ida da Recopa Sul-Americana, no Estádio El Cilindro.