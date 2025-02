Botafogo anuncia volta de Cláudio Caçapa como auxiliar técnico permanente

Em seguida, assumiu o comando do Molenbeek, da Bélgica, clube da empresa de John Textor. No entanto, Cláudio Caçapa não repetiu o desempenho e foi demitido em fevereiro de 2024, com 14 derrotas, sete empates e sete vitórias, em 28 jogos. Desde então, o profissional estava livre no mercado.

Nesta quarta-feira, com a derrota para o Flamengo, o Botafogo caiu para a 8ª posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos, um atrás do Sampaio Corrêa-RJ, primeiro time dentro da zona de classificação para as semifinais da competição.

O Botafogo volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Boavista, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.