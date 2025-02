Bia Haddad chega à semifinal nas duplas em Doha

Bia Haddad passou por mais um obstáculo na chave de duplas do WTA 1000 de Doha. Ao lado da alemã Laura Siegemund , a brasileira alcançou a semifinal do torneio com mais uma vitória nesta quinta-feira.

Bia e Siegemund derrotaram a belga Elise Mertens e a australiana Ellen Perez, cabeças de chave 6 do evento, por 2 sets a 1. As parciais do jogo foram de 5/7, 6/4 e 11-9.