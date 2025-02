Athletico-PR anuncia contratação por empréstimo de Tobias Figueiredo, do Fortaleza

Figueiredo iniciou a carreira no Sporting, de Portugal, em 2012. O zagueiro defendeu outros clubes portugueses e também passou pelo futebol inglês, onde jogou no Nottingham Forest e no Hull City.

Em 2023, o português foi contratado pelo Fortaleza e iniciou sua passagem pelo futebol brasileiro. Com a camisa do Leão do Pici, o defensor não ganhou espaço e fez apenas quatro partidas. Ele foi emprestado ao Criciúma no ano passado, clube pelo qual disputou 29 jogos e marcou dois gols.