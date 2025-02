Apesar da goleada do Bahia, Rogério Ceni diz que a equipe ainda pode melhorar

?? Liderança isolada! Esquadrão bate América-RN por 5 a 1 e segue no topo do grupo da Copa do Nordeste. Lucho Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (2) e Everaldo marcaram os gols do Tricolor. Nossa próxima partida será sábado, contra o Barcelona, pelo Baianão. #BBMP #BahiaDasArtes pic.twitter.com/nCLHdKeFZp

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 12, 2025

Essa foi a segunda goleada seguida do Bahia, depois de vencer o Colo Colo-BA, no último domingo, por 6 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. Com a vitória desta quarta-feira, o Tricolor baiano segue na liderança do grupo B da Copa do Nordeste, com sete pontos.

"Sei da fragilidade dos adversários até agora. Jogam muito mais para se defender. Mas também temos que dar o mérito. Não é fácil fazer cinco gols em nenhum jogo. O principal é que estamos conseguindo recuperar rápido a bola, sem oferecer muitas oportunidades, mas sempre tem margem para crescimento", acrescentou.

O Bahia volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, pela oitava rodada do Campeonato Baiano, no Barradão. Em seguida, a equipe do técnico Rogério Ceni visita o The Strongest, da Bolívia, na próxima terça-feira, às 21h30, pelo jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores.

"Vamos mandar o melhor Bahia possível para tentar vencer o jogo, como a gente sempre faz. Vamos analisar os dados físicos e tentar achar um equilíbrio. O objetivo é sempre tentar vencer os jogos e buscar logo a classificação para não precisar depender da última rodada", projetou Rogério Ceni.