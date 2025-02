Análise: Corinthians 'sabe sofrer' e conta com brilho de trio para vencer primeiro clássico do ano

O Corinthians, entretanto, 'soube sofrer'. O goleiro Hugo Souza apareceu para conter a única chance clara de gol do rival, em chute de Neymar, e manteve o zero no placar.

O Timão, mesmo não fazendo boa partida, contou com a eficiência do trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto para abrir vantagem. No primeiro gol, o camisa 9 se antecipou à marcação do Santos em cruzamento e balançou as redes.

Depois, foi a vez de Garro achar Memphis com um passe primoroso para que o holandês pudesse assistir Yuri.

Na reta final, o Timão ainda teve que lidar com a pressão do Peixe, que descontou com Guilherme. Mais uma vez, não houve sofrimento. Apesar de ter menos posse de bola, a equipe corintiana se segurou e levou os três pontos.

A vitória marca a primeira do Corinthians em clássicos nesta temporada. Até então, o time de Ramón Díaz havia perdido para o São Paulo e empatado com o Palmeiras.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. Já classificado, o time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.