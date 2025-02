Zagueira vê elenco fortalecido para 2025 e projeta "temporada vitoriosa" no feminino do Palmeiras

A equipe feminina do Palmeiras está se preparando para a temporada de 2025. A zagueira Pati Maldaner, campeã paulista pelo clube no último ano projetou uma "temporada vitoriosa" com um elenco, que em sua visão está fortalecido a manutenção de atletas e chegadas de outras.

"Espero que seja uma temporada vitoriosa. Teremos três campeonatos pra disputar e vamos em busca desses títulos. Com o elenco mantido do último ano e os reforços que chegaram, sei que temos condições de fazer jogos de alto nível durante toda a temporada e buscar coisas grandiosas", disse.

Para a temporada, as Palestrinas contaram com 25 renovações no elenco. Trata-se das goleiras Amanda, Bruna Hirata, Kate Tapia, Natascha e Ravena; das zagueiras Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana; da lateral Fe Palermo; sas meias Andressinha, Brena Carolina, Diany Martins, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Joselyn Espinales, Lais Estevam, Yoreli Rincón e das atacantes Amanda Gutierres, Bianca Gomes, Dudinha, Gaby Santos, Soll, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss.