Vojvoda analisa segunda derrota seguida do Fortaleza e comenta estreia de dupla

O Fortaleza amargou sua segunda derrota seguida na temporada nesta terça-feira, ao perder para o Altos, por 2 a 1, em Teresina-PI, pela Copa do Nordeste. O técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho da equipe e criticou o gramado do estádio Albertão, palco do confronto.

Após um primeiro tempo sem gols, o Leão do Pici abriu o placar no início da etapa final, com Zé Welison. Todavia, a equipe viu o Altos virar o jogo e sair de campo com os três pontos.

"Saldo negativo. Perdemos os últimos dois jogos que jogamos. Um campo difícil, a bola não rolava como nós queríamos. Não nos adaptamos bem isso. Fizemos um bom gol, começamos bem o segundo tempo. Mas cometemos dois erros. Foi difícil depois empatar ou ganhar o jogo. Tivemos perto de alcançar o empate, mas continuar trabalhando e acreditar como sempre em nossos jogadores. É um momento difícil, mas não é a primeira vez que acontece e vamos sair deste momento", disse Vojvoda, em coletiva após o jogo.