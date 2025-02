Técnico celebra primeira participação do São Paulo na Supercopa feminina: "Uma honra"

"A vaga na Supercopa e a vaga na Libertadores, tendo sido vice-campeões brasileiros, são conquistas que vieram da evolução que tivemos nas duas últimas temporadas, fruto de muito trabalho e investimento para o crescimento do projeto. Apenas duas equipes no Brasil terão o calendário competitivo cheio neste ano, com 5 torneios. Ter o São Paulo como uma delas mostra que estamos no caminho certo", adicionou o coordenador técnico do Tricolor, Rodrigo Coelho.

Todos os confrontos serão eliminatórios, com classificação decidida em partidas únicas. Em caso de empate, a vaga será definida nas penalidades máximas. A partir das próximas fases, o time com melhor saldo de gols terá o mando de campo.