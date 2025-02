"Se achasse que ia cair, teria saído": afirma Fernando Diniz sobre sua demissão do Fluminense

Nesta quarta-feira, Fernando Diniz afirmou que o Fluminense não seria rebaixado caso a direção do clube carioca tivesse optado por não demiti-lo na metade da última temporada. No momento em que o treinador foi desligado, o Tricolor se encontrava na lanterna do Campeonato Brasileiro.

"Acredito que não ia cair, senão tinha pedido para sair. Vou prejudicar o clube e cair? Foi uma conjunção de fatores. Ninguém tem uma resposta precisa. A gente ganhou a Libertadores, que era um evento descomunal para a história do clube, que mexeu com todos. Não é igual ganhar com o Fluminense, Flamengo, Palmeiras ou Botafogo. Todo mundo trabalha, mas precisávamos ter muito mais coisa. Não foi com ajuda de um poder econômico", declarou Diniz ao Charla Podcast.