São Paulo x Velo Clube: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), o São Paulo recebe o Velo Clube, pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, às 21h30 (de Brasília).

Líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 14 pontos, mesmo tendo um jogo a menos que o vice-líder, Novorizontino, o São Paulo pode até mesmo confirmar sua classificação para o mata-mata do torneio nesta quinta-feira. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste, terceiro colocado de sua chave, contra o São Bernardo.

Luciano, desfalque na última partida por suspensão, e Wendell, recém-chegado, trabalharam normalmente com os reservas no gramado e podem, inclusive, ser novidades para o jogo da próxima quinta-feira contra o Velo Clube. Na última segunda, dia do duelo com a Inter de Limeira, a dupla já havia trabalhado na academia do hotel, enquanto o restante do elenco estava concentrado.