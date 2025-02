São Paulo x Velo Clube: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulistão

O São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão, com 14 pontos, mesmo tendo um jogo a menos que o segundo colocado, o Novorizontino. O Tricolor pode até confirmar a sua classificação para a próxima fase do Estadual caso vença o Velo Clube e o Noroeste perca para o São Bernardo.

Pelo fato de jogar em Brasília na segunda e na quinta-feira, o São Paulo não retornou à capital paulista após o empate sem gols com a Inter de Limeira, treinando na capital federal para o duelo com o Velo Clube.