São Paulo encerra preparação para enfrentar o Velo Clube pelo Paulista; veja time provável

Nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), o São Paulo encerrou os treinamentos para o jogo com o Velo Clube. A bola rola nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Sob o comando de Zubeldía e sua comissão, o elenco tricolor foi visto, através das imagens disponibilizadas pelo próprio clube, em trabalho de finalização. Este é o segundo treinamento do Tricolor no estádio, já que, desde o duelo diante da Inter de Limeira, na última segunda-feira, a equipe não retornou à capital paulista.

O treinador argentino deve escalar um São Paulo misto para o duelo contra o Velo Clube. Isso porque ele está fazendo o controle de carga dos jogadores para o confronto diante do Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (16), às 18h30.