São Bernardo e Ponte Preta vencem, e Palmeiras fica a cinco pontos de vaga às quartas do Paulista

Aos 13 minutos, Cicinho derrubou Rodolfo na área e após revisão do VAR, o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Léo Jabá deixou tudo igual. Por volta dos 30, o São Bernardo virou o jogo. Pará cobrou o lateral curto com Léo Jabá, que levantou a bola na área, pela esquerda, e encobriu o Felipe Alves. Já aos 44, Thiago Lopes deu um carrinho em Romisson e o árbitro marcou nova penalidade.

Com direito a paradinha, Fabrício Daniel fez o terceiro do São Bernardo. Nos acréscimos antes do intervalo, o Noroeste diminuiu. Maykon cruzou na área e encontrou Carlão, que bateu de primeira para balançar a rede.

Ponte Preta vence Mirassol com gol no fim e se mantém na vice-liderança

A Ponte Preta venceu o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela nona rodada do Estadual. Emerson (contra) fez para o time da casa, enquanto Jean Dias marcou para a Ponte.

Com este resultado, a Macaca chega a 18 pontos, e se mantém na segunda posição do Grupo D. Com isso, não pode ser ultrapassada pelo Palmeiras, que tem 13 e está em terceiro lugar, fora da zona de classificação às quartas do Paulista. O Verdão enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta-feira.

A Macaca saiu na frente antes do relógio completar o primeiro minuto do segundo tempo. O Mirassol perdeu a posse perto da grande área, Léo Oliveira ajeitou de cabeça, Jean Dias ajeitou e bateu para o fundo do gol. O empate dos donos da casa veio logo em seguida, aos dois. Reinaldo cruzou na área, Léo Oliveira tentou tirar, mas mandou contra. A bola ainda bateu na trave esquerda antes de balançar a rede. Nos acréscimos, Maguinho cruzou para Dudu, que recebeu na segunda trave e cabeceou para decretar a vitória da Ponte.