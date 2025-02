Santos mira 1° vitória como visitante no ano e tenta superar péssimo retrospecto em Itaquera

O Peixe mediu forças contra o rival no estádio em 18 oportunidades. Além dos dois triunfos, o time sofreu nove derrotas e empatou outras sete vezes - apenas 24% de aproveitamento.

Pesa a favor do Peixe o histórico de Neymar na Neo Química Arena. Ele nunca perdeu no local. Foram cinco partidas pela Seleção Brasileira no estádio, com cinco vitórias, um aproveitamento de 100%.

Além disso, nestes cinco jogos, o craque marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.

O último clássico entre Corinthians e Santos na Neo Química Arena ocorreu em outubro de 2023. Na oportunidade, as equipes ficaram no 1 a 1. O resultado, à época, deu um fôlego ao Peixe na briga contra o rebaixamento, mas não alterou o roteiro. O clube acabou caindo para a Série B do Brasileirão.

O duelo alvinegro ocorre a partir das 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira.