Rodada NBA: Com 70 pontos da dupla KAT e Hart, Knicks vence o Pacers

Com o resultado, o Knicks segue na 3ª posição da Conferência Leste, com 35 vitórias e 18 derrotas. Por outro lado, o Pacers continua atrás do rival no Leste, na 4ª colocação, com 29 vitórias e 23 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra nesta quarta-feira. O New York Knicks recebe o Atlanta Hawks, às 21h30 (de Brasília), no Madison Square Garden. Às 21 horas, o Indiana Pacers visita o Washington Wizards, na Capital One Arena.

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Também nesta terça-feira, o Phoenix Suns recebeu o Memphis Grizzlies, no Footprint Center. O time visitante venceu por 119 a 112, com grande atuação de Ja Morant, que anotou 26 pontos, pegou sete rebotes e deu seis assistências.