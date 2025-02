Próximo rival do São Paulo, Velo Clube celebra primeira viagem aérea de sua história

Esta é a primeira participação do Velo Clube na elite do Campeonato Paulista desde 1979. A alteração do local da partida, que inicialmente seria no Morumbis, ocorreu devido ao show da cantora colombiana Shakira, programado para o mesmo horário do duelo.

O São Paulo, por sua vez, líder do Grupo C do Paulista, com 14 pontos, tendo um jogo a menos que o vice-líder, Novorizontino, pode até mesmo confirmar sua classificação para o mata-mata do torneio nesta quinta-feira. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste, terceiro colocado de sua chave, contra o São Bernardo.