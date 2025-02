Polonês Lewandowski fica no Barcelona até 2026

? FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2025

No Barcelona desde 2022, Lewandowski chegou ao Barcelona após oito anos no Bayern de Munique, em transferência polêmica com o polonês forçando a sua saída. Na equipe catalã, o atacante manteve a ótima fase que tinha na Alemanha e já soma 128 jogos, com 90 gols marcados e 20 assistências distribuídas.

Além dos números, Robert Lewandowski ajudou o Barcelona a voltar a conquistar taças. Em 2023, o atacante polonês foi o artilheiro do Campeonato Espanhol e personagem principal no título da equipe catalã.

Contudo, o salário de Lewandowski é alto. O Marca afirma que o atacante polonês ganha mais de 30 milhões de euros (179,7 milhões de reais) por temporada. Porém, com a difícil situação financeira que o Barcelona vive, conseguiu chegar a um acordo para abaixar seu salário para 26 milhões de euros (155 milhões de reais) para 2025/26.

Na atual temporada, Robert Lewandowski é o artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. São 19 gols em 22 jogos. Sem lesões na temporada, o atacante polonês é referência ofensiva no Barcelona, ajudando a equipe a se qualificar diretamente às oitavas de final da Champions. Em La Liga, o Barcelona ocupa a terceira posição, com 48 pontos, dois a menos que o líder Real Madrid.