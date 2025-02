Palmeiras negocia troca entre Caio Paulista e Bruno Fuchs com o Atlético-MG; veja detalhes

O lateral-esquerdo Caio Paulista pode ter um novo rumo nesta temporada. O Palmeiras discute uma troca com o Atlético-MG envolvendo o lateral palmeirense e o zagueiro do time mineiro, Bruno Fuchs. A negociação seria por empréstimo até o fim deste ano.

Caio Paulista tem sido a terceira opção para Abel Ferreira na lateral esquerda do Palmeiras. Estão na frente dele brigando pela posição Piquerez, que retornou de lesão, e Vanderlan, formado nas categorias de base do Verdão. Neste ano, Caio disputou apenas dois jogos.

Enquanto Bruno Fuchs ainda não teve nenhum minuto em campo no Atlético-MG. O atleta de 25 anos chegaria como mais uma opção para a zaga, setor que o Palmeiras vem buscando mais peças. No momento, o clube conta com Gustavo Gómez, Benedetti, Murilo e Naves.