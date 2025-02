Palmeiras encerra preparação para enfrentar a Inter de Limeira; veja provável escalação

O técnico Abel Ferreira, suspenso, acompanhará a partida longe da beira do campo. O treinador cumprirá suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 13 pontos e no momento, está fora da zona de classificação. São Bernardo e Ponte Preta, com 16 e 15 pontos, respectivamente, são líder e vice-líder.