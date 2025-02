Novo camisa 9, Francis Amuzu explica escolha pelo Grêmio e exalta torcida

Relacionamento com o elenco e com a torcida

Francis Amuzu ainda falou sobre suas primeiras impressões com os novos companheiros de equipe e com a torcida gremista. O atacante elogiou o elenco, falou sobre o número da camisa e afirma que gostou da atmosfera que viu na Arena do Grêmio durante o Grenal.

"O Grenal foi o primeiro jogo que vi (do Grêmio), e fiquei bem chocado! O estádio estava lotado e, por 90 minutos, a torcida não parava de gritar. E o que percebi sobre os jogadores é que, nesses tipos de jogos, você precisa dar a vida. Então, é necessário jogar o jogo como uma batalha e necessito me dedicar ao máximo. Também me falaram que eu não posso usar vermelho aqui! Tenho uma chuteira vermelha, mas vou me desfazer dela!", afirmou.

"Quando cheguei aqui em Porto Alegre, abri meu celular e vi muitas mensagens! Os torcedores estão muito felizes com a minha chegada, então para mim é um incentivo maior para trabalhar mais arduamente. O Braithwaite me adiantou que é necessário dar a vida em campo, e jogar sempre com muito foco. E todos do elenco foram muito gentis comigo. Eu não escolhi o número nove, eles me deram a camisa e fiquei feliz com isso", concluiu o atleta.