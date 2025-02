Luciano deve reforçar time alternativo do São Paulo após cumprir suspensão

Luciano, aliás, deverá ser o único são-paulino que, provavelmente, enfrentará o Palmeiras como titular e que começará jogando também nesta quinta-feira, contra o Velo Clube.

Todos os demais atletas considerados titulares foram acionados no empate sem gols com a Inter de Limeira, na última segunda-feira, e, portanto, serão preservados nesta quinta, alguns deles podendo entrar no segundo tempo.

Ao lado de Oscar e André Silva, com dois gols, Luciano só fica atrás de Lucas, com três, na artilharia do São Paulo em 2025. O camisa 10 também soma uma assistência.