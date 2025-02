Lateral do Flamengo, Wesley entra na mira do Barcelona, aponta jornal espanhol

Wesley se tornou uma das principais peças da equipe de Filipe Luís. O jogador conquistou a vaga de titular e disputou 51 jogos na última temporada. Ao todo, ele soma 111 jogos pelo time carioca, com dois gols e três assistências.

Apesar do pouco tempo de carreira, Wesley já conquistou seis títulos pelo Flamengo. O defensor foi campeão da Libertadores (2022), da Copa do Brasil (2022 e 2024), do Campeonato Carioca (2024) e da Supercopa Rei (2025).

Em julho do ano passado, Wesley renovou seu contrato com o Flamengo até o final de 2028. No entanto, o vínculo não impede uma futura transferência do atleta para outro clube.