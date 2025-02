João Fonseca supera Etcheverry no ATP 250 de Buenos Aires

Mais uma atuação convincente de João Fonseca em um torneio de grande nível no circuito profissional de tênis. Nesta quarta-feira, o brasileiro passou pelo primeiro desafio do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Número 99 do mundo, João Fonseca superou um tenista da casa. Ele derrubou Tomas Etcheverry, número 44 do ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.