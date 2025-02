Inter de Limeira x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Além disso, o Verdão não terá o técnico Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O auxiliar técnico João Martins é quem deve assumir a equipe.

Do outro lado, a Inter de Limeira ainda não venceu nenhuma partida no Estadual. Na última rodada, empatou sem gols com o São Paulo em rodada atrasada e chegou a seis pontos, permanecendo na lanterna do Grupo A. Após este duelo, o clube anunciou a saída do técnico Felipe Conceição. A campanha conta com seis empates e duas derrotas.

Após demissão de Conceição, o clube de Limeira anunciou a contratação de Márcio Fernandes. O treinador, portanto, fará sua estreia diante do Verdão.

A Inter de Limeira não poderá contar com o lateral Juan Tavares, expulso no último compromisso contra o São Paulo. Além dele, Gui Mariano, lesionado, também é baixa. Por outro lado, a equipe tem os reforços de Roberto Rosa, Leocovick, Flávio e Iba Ly, que voltam de suspensão.

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentaram pela última vez em janeiro de 2024. Na oportunidade, o Verdão venceu o duelo por 3 a 2 , de virada, no Allianz Parque. Raphael Veiga (duas vezes) e Rony fizeram para o Palmeiras, enquanto Juninho marcou para a Inter.

FICHA TÉCNICA