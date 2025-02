Guardiola divide culpa após derrota do City para o Real Madrid e diz: "Não sou bom o suficiente"

PEP ? There are many, many good things that we played. The result is what it is. We did many good things, things can improve and always give credit for the opponent and the quality they have. Of course now it's tough but we'll recover. We have Newcastle and we have to go to the... pic.twitter.com/lC05eDotgz

? Manchester City (@ManCity) February 11, 2025





"Para mim seria fácil culpar um jogador em específico. É ridículo. Isso inclui a todos nós, primeiro a mim", disse Guardiola.

"Já falei há vários meses que eu não sou bom o suficiente. A verdade é que nós não somos suficientemente estáveis (...) Temos que olhar para nós mesmos, e neste nível é muito difícil. Não é a primeira vez, infelizmente aconteceu muitas vezes e é por isso que é tão difícil.", completou.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em Madri, capital da Espanha, às 17h (de Brasília). O City precisa vencer de qualquer jeito para sonhar com a vaga, enquanto o Real entra com a vantagem do empate.