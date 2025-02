Flamengo demite Gustavo de Conti e anuncia a chegada de Sergio Hernández para o time de basquete

Nesta quarta-feira, o Flamengo anunciou mudanças no comando do time de basquete. O treinador Gustavo de Conti foi demitido após seis anos no Rubro-negro e vai ser substituído pelo argentino Sergio Hernández.

Ao longo de sua passagem no comando do Flamengo, entre 2018 e 2025, Gustavo de Conti conquistou 14 títulos, incluindo três conquistas do NBB (2017/18, 2018/19 e 2020/21), uma Champions League das Américas (2021) e uma Copa Intercontinental (2022). Seu último troféu foi a Copa Super 8, vencida no último dia 8 de fevereiro.

Agora, o Flamengo vai ser comandado pelo treinador argentino Sergio Hernández, que tem quatro participações em Jogos Olímpicos (2006, 2008, 2016 e 2020) com a seleção da Argentina e conquistou a medalha de bronze em Pequim 2008.