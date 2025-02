Flaco López, do Palmeiras, aparece em lista de atletas que merecem estrear pela Argentina

Apesar de integrar o ranking, Flaco López não vive boa fase no Palmeiras e perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, que já declarou que o melhor centroavante do elenco é o jovem Thalys.

O argentino disputou apenas quatro jogos em 2025 e marcou seu primeiro gol no último domingo, no empate em 1 a 1 do Verdão com o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Ele espera voltar a ganhar minutos nesta quinta-feira, quando a equipe encara a Inter de Limeira, pela nona rodada do Estadual.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deve divulgar em breve a convocação para os duelos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, marcados para os dias 21 e 25 de março, respectivamente.