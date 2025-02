Flaco López afasta ansiedade após 1° gol pelo Palmeiras e tenta recuperar espaço com Abel

O atacante Flaco López fez seu primeiro gol pelo Palmeiras nesta temporada no empate por 1 a 1 com o Água Santa, no último domingo, no Mané Garrincha. O argentino afastou a ansiedade com a primeira marcação no ano e agora mira retomar espaço com Abel Ferreira.

Flaco López começou o ano em baixa. Conforme revelado pelo treinador, o centroavante se reapresentou com um estado físico avaliado abaixo do ideal após perder 5kg de massa durante as férias. Desde então, vinha tentando se recuperar para estar à disposição em melhores condições.

Nesta temporada, Flaco disputou quatro jogos pelo Palmeiras, de oito possíveis. Assim, dos cinco aos quais foi relacionado, foi titular em três (Noroeste, Novorizontino e Água Santa) e saiu do banco de reservas em um deles (contra o Red Bull Bragantino).