Facundo Torres avalia início de ano pelo Palmeiras e projeta sequência no Paulista: "Temos de ganhar"

Abel Ferreira tem aproveitado o Paulistão para testar o elenco e tem promovido um rodízio. Facundo Torres opinou sobre essas alterações e avaliou positivamente citando seu entrosamento com a equipe.

"É o tempo que o treinador tem para avaliar os jogadores e fazer testes. Para mim, que sou novo e estou conhecendo os companheiros, é bom jogar com diferentes jogadores para conhecer a todos melhor", declarou.

O Palmeiras não vive situação muito confortável no Paulista já que, no momento, está fora da zona de classificação às quartas de final do Estadual. O Alviverde tem 13 pontos e é o terceiro colocado do Grupo D, atrás de São Bernardo e Ponte Preta.

Nesta quinta-feira, o Verdão entra em campo para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Major Sobrinho. Esse é o último compromisso antes do clássico contra o São Paulo, que acontece no domingo.

"Os jogos que restam são muito importantes para nós e temos de ganhar, sabemos disso. Estão faltando as vitórias. Vamos buscar amanhã uma vitória como visitante e depois temos o clássico contra o São Paulo. Sei bem como é, no Uruguai há um clássico muito grande entre Nacional e Peñarol, e aqui é o mesmo. Não é novidade para mim, gosto de jogar esse tipo de jogo", finalizou.