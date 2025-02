Duelo com o Velo Clube pode marcar estreia de Wendell pelo São Paulo

Wendell pode estrear pelo São Paulo nesta quinta-feira, contra o Velo Clube, às 21h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O lateral esquerdo começou a treinar com o elenco na última semana, mas já vinha trabalhando regularmente no Porto, clube ao qual pertencia. Por isso, Wendell tem boas chances de receber seus primeiros minutos no confronto desta quinta-feira.

Wendell já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, não há qualquer burocracia que o impeça de ir a campo. A única forma de ele ainda não ser utilizado na quinta-feira é se o técnico Luis Zubeldía achar que ainda não está em condições de atuar.