Destaque em desarmes, Veron quer ajudar Neymar sem a bola para fazê-lo brilhar no Santos

"Temos sempre que pensar em gols. Infelizmente não passei de dez, mas trabalho todos os dias para passar. Não são só gols, temos mais coisas para fazer. Não se fala da marcação, da recomposição. Isso deveria ser mais valorizado. Tenho certeza que essa temporada vai ser ótima para mim e para o Santos", afirmou.

"Sempre fiz isso, sempre voltei para marcar. Isso não vai ser problema para mim. O Neymar pela qualidade que tem vai decidir muitos jogos para nós, também posso ajudar ele com isso. Não tem como não me imaginar dividindo o campo com Neymar. Ainda não tive uma conversa com ele, pretendo ter. A gente aprende bastante só assistindo", acrescentou.

Gabriel Veron pode atuar pelos dois lados do campo ou até como falso 9. A tendência, entretanto, é que ele fique mais pela direita, setor mais carente do ataque alvinegro.

"Já conversei com o mister. Jogo dos dois lados, já joguei como um 10 também, mas fiz pouco essa função no profissional. Me sinto bem jogando pelos lados, até como um falso 9, mas devo jogar mais pelo lado direito", disse.

O jogador, contudo, ainda não está à disposição do técnico Pedro Caixinha. Ele chegou ao Santos com um desequilíbrio muscular e vinha fazendo um trabalho de fortalecimento antes de passar a treinar com o elenco. Ele iniciou as atividades ao lado dos companheiros nesta terça e ainda não dá prazo para estrear, mas garante que estará em campo logo mais.